VIDEO / Atletico primio rani pogodak pa ipak uvjerljivo slavio protiv Espanyola

Podijeli :

Uz vrlo dobru igru nogometaši madridskog Atletica su lako pred svojim navijačima svladali Espanyol s 4:2 u ogledu 25. kola španjolske La Lige.

Početak nije upućivao na takav kraj jer su već u šestoj minuti gosti iz Barcelone poveli golom Jofrea. Bilo je to skoro pa sve što je Espanyol napravio jer je sve do kraja uslijedila dominacija Atletica koji je do odmora izjednačio pogotkom Sorlotha u 21. minuti, a potpuni preokret je uslijedio u nastavku.

Golove su dali Simeone u 49., Lookman u 58. i ponovno Sorloth u 72. minuti za velikih 4:1. Za sam kraj je Exposito postigao drugi pogodak za goste i postavio konačnih 4:2 za Atletico. Obje su momčadi ostale na svojim pozicijama na ljestvici, Atletico je četvrti, a Espanyol šesti.