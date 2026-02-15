VIDEO / Atletico je razbio Barcelonu u polufinalu Kupa kralja, a sada ih je ‘demolirala’ ekipa koja se bori za ostanak

Podijeli :

Atletico Madrid je u četvrtak navečer s visokih 4:0 porazio Barcelonu u prvoj polufinalnoj utakmici španjolskog Kupa kralja. Samo tri dana kasnije Madriđane je čekao gradski okršaj s Rayo Vallecanom koji se bori za ostanak. Očekivala se pobjeda Atletica, ali Rayo ih je šokirao te je slavio s 3:0.

Sve najbitnije se dogodilo u posljednjih pet minuta prvog poluvremena. Rayo je u 40. minuti poveo golom Frana Pereza da bi pet minuta kasnije zabio i Oscar Valentin. Tako je Rayo na poluvrijeme otišao s neočekivanim vodstvom od 2:0.

Mreže su mirovale do 76. minute, a tada su ponovno zabili domaćini. Strijelac za Rayo bio je Senegalac Nobel Mendy. Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Vallecano je slavio s 3:0.

Ovom pobjedom Rayo je pobjegao iz zone ispadanja te su sada na 16. mjestu La Lige. Nisu se u potpunosti odvojili jer 18. mjestu koje vodi u drugu ligu bježe samo dva boda. Rayo će inače imati i zahtjevan raspored u ožujku jer se za njih tada nastavlja Konferencijska liga. Rayo je u ligaškoj fazi završio peti što im je omogućilo izravan plasman u osminu finala.

Što se tiče Atletica, oni su ovim porazom pali na četvrto mjesto zbog lošije gol-razlike u odnosu na Villarreal. Sa Žutom podmornicom su poravnati po broju bodova, ali Villarreal ima +18 gol-razliku dok je Atletico na +17.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.