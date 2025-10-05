Veznjak Villarreala kritizira suđenje: ‘Vinicius se baca, mi primamo kazne. Zašto postoji VAR?’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Real Madrid je svladao Villareal 3:1, a strijelci domaćih su bili Vinicius Jr i Kylian Mbappe.

Vinicius je zabio za vodstvo u 47. minuti, a zatim ga povećao u 69. minuti. Georges Mikautadze je smanjio na 2:1 u 73., da bi Kylian Mbappé potom zabio u 80. minuti za konačnih 3:1.

Real je tako stigao do sedme pobjede u osam kola, a u španjolskim se medijima puno priča o suđenju. Osim penala, smatraju da ni urugvajski branič Santiago Mourino nije trebao biti isključen u 77. minuti, a direktan je bio i veznjak Villarreala Santi Comesana.

“Ne znam što bih rekao. Vinicius se bacio i dobio je penal. Kasnije je moj kolega dobio duel protiv njega i zaradio drugi žuti karton jer se Vinicius opet bacao. Zašto su izmislili VAR? Ove stvari nas jako bole. Teško je pobijediti na Bernabéuu, još više u ovakvoj situaciji”, rekao je.