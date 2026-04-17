‘Realu je sada jasno da je puštanje Modrića bila greška, klubu nedostaje vođa’

Ispadanjem iz Lige prvaka u četvrtfinalu protiv Bayerna, Real drugu sezonu zaredom ostaje bez trofeja u najvažnijim natjecanjima. U Španjolskoj mu dominira Barcelona, dok ga je prošle sezone u Ligi prvaka rano izbacio Arsenal, a sada i njemački prvak.

To predstavlja velik problem za Real, pa se na ljeto očekuju velike promjene u momčadi. Već sada provode se analize kako bi se zaustavio niz bez trofeja. Navijači, mediji i neutralni promatrači slažu se da jedan od glavnih razloga neuspjeha leži u nedostatku pravog vođe. Iako Real ima mnogo zvijezda, nedostaje mu lider koji je ujedno i dokazani pobjednik.

Nakon odlazaka Tonija Kroosa i Luke Modrića, Realu nedostaje autoritet u svlačionici — igrač koji bi svojim iskustvom, uspjesima i karizmom vodio mlađe suigrače.

Dani Carvajal, iako iskusan i trofejan, nije se profilirao kao takav vođa. Osim toga, ove sezone rijetko je bio u početnoj postavi, dijelom zbog ozljeda, ali i zbog konkurencije mlađih igrača. Ugovor mu uskoro istječe, a klub mu još nije ponudio produljenje, što dodatno otvara pitanje njegove budućnosti.

Mnogi smatraju da Real ne bi smio ostati bez igrača Carvajalova iskustva, posebno jer se jasno vidi koliko momčadi nedostaje Modrić. Podsjetimo, Modrić je prošlog ljeta napustio Real nakon 13 godina, kao najtrofejniji igrač u povijesti kluba i dugogodišnji lider momčadi.

“Važni ljudi u Realu vjeruju da je odlazak Luke Modrića veliki problem u pogledu toga da momčadi nedostaje vođa. Misle da je možda bila greška pustiti ga. Situacija s Danijem Carvajalom je slična i njegov status će se analizirati. O tome što će biti s njim ovisi i tko će biti trener”, kaže Romano.

Zbog njegove dobi, Real mu je godinama produživao ugovor na jednu sezonu, no prošlog ljeta to nije učinio. Tako je Modrić, protiv svoje želje, prešao u Milan, iako je više puta isticao da bi volio završiti karijeru u Realu.

Očekivalo se da će Carvajal preuzeti njegovu ulogu lidera i najtrofejnijeg igrača u svlačionici, ali zasad se to nije ostvarilo.