U Real je prošlog ljeta stigao za 60 milijuna eura, a ovo ljeto odlazi iz Madrida?

LGM/LePictorium via Guliver

U Real Madridu već se pripremaju rezovi za narednu sezonu, a sve više se govori o mogućem odlasku mladog Argentinca Franca Mastantuona.

Iako je prošlog ljeta stigao za čak 60 milijuna eura kao jedan od najvećih talenata, Mastantuono nije dobio očekivanu priliku. Upisao je svega 11 nastupa i 452 minute, što je daleko ispod očekivanja za igrača njegovog renomea.

Prema pisanju španjolskih medija, mladi ofenzivac ozbiljno razmatra odlazak, a najrealnija opcija je posudba.

U Realu su svjesni situacije i otvoreni su za njegov odlazak, ali samo pod uvjetom da ode u klub gdje će imati značajnu minutažu i jasnu ulogu.

Interes postoji iz La Lige i Serie A, a njegova svestranost, igranje na više ofenzivnih pozicija, dodatno ga čini atraktivnim na tržištu.

U Madridu ne žele izgubiti ovog talentiranog igrača, ali je jasno da mu je potreban kontinuitet, zbog čega se posudba u ovom trenutku nameće kao najbolje rješenje za obje strane.