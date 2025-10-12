Tudor i Juventus spremaju bombastičan posao, zvijezda Reala dolazi u Torino?!

Podijeli :

Od siječnja bi vrlo lako torinski Juventus, kojeg vodi hrvatski strateg Igor Tudor, mogao biti jači za talentiranog 19-godišnjeg brazilskog nogometaša Endricka.

Talijanski mediji u nedjelju su objavili da Juventus radi na tome da iz madridskog Reala na posudbu dovede Endricka koji ove sezone gotovo isključivo grije klupu Kraljevskog kluba. Realu bi bilo u interesu posuditi igrača da negdje ima kontinuitet igranja, Juventusu bi njegova kvaliteta sigurno dobrodošla, a i Talijan Carlo Ancelotti, inače izbornik Brazila, volio bi da Endrick što više igra čime bi održavao formu za Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Endrick je prošle godine došao u Real iz brazilskog Palmeirasa gdje je odlično igrao te je u 66 prvenstvenih nastupa postigao 18 golova. U Realu je dosad odigrao 22 utakmice u La Ligi i samo je jednom bio strijelac.

Juventus je trenutačno peti na ljestvici Serie A te se ove sezone, barem u prvenstvu, ponovno napadački muči. Postigao je tek devet golova u šest susreta pa bi dolazak Endricka svakako pojačao napadačke opcije torinskog kluba.

Endrick je u karijeri odigrao 14 utakmica za Brazil te je tri puta bio strijelac.