Trener Sociedada: Real Madrid je veliki klub i ne treba ovoliku pomoć sudaca

Nogometaši Real Madrida prvi su finalisti španjolskog Kupa kralja nakon što su u uzvratnom susretu polufinala odigrali 4:4 protiv Real Sociedada obranivši tako gol prednosti iz prve utakmice.

Gosti su poveli u 16. minuti golom Andera Barrenetxee anuliravši rezultat iz prve utakmice. Izjednačio je Endrick u 30. minuti što je i bio rezultat prvog dijela. Baskijski sastav je u 72. minuti stigao do nove prednosti nakon autogola Davida Alabe. U 80. minuti Alaba je i drugu loptu skrenuo u vlastitu mrežu. Pucao je Mikel Oyarzabal, a nesretni Alaba skrenuo loptu za 3:1.

Jude Bellingham je zatim na asistenciju Viniciusa Juniora smanjio na 2:3, da bi Aurelien Tchouameni u 86. zabio za 3:3. Sociedad se nije predavao i njihov trud se isplatio u trećoj minuti nadoknade kada je Oyarzabal zabio za vodstvo 4:3 i odlazak susreta u produžetak.

U dodatnih pola sata nije bilo previše prilika, a trenutak odluke dogodio se u 115. minuti kada je Antonio Rudiger glavom pogodio za 4:4 nakon ubačaja iz kornera.

Trener Real Sociedada Imanol Alguacil žalio se nakon utakmice na suđenje.

“Realov gol za 3:3 došao je nakon očitog Mbappeovog zaleđa. Jasno je da je on bio u nedozvoljenoj poziciji u akciji prije kornera iz kojeg je centrirano za gol. To je zaleđe, i to onaj koji se uvijek sudi. Ne znam zašto nije i ovaj put. Real Madrid je veliki klub i ne treba ovoliku pomoć sudaca. Tvrdim da ne bi priznali gol da je ovako postignut na drugoj strani.”