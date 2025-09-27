Trener Sociedada progovorio o sukobu sa Sučićem: ‘Normalno je da…’

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver Images

Pogodak Mikkela Oyarzabala bio je dovoljan da Mallorca padne na Reale Areni, a novi trener Sergio Francisco priznao je kako osjeća olakšanje. Ipak, slavlje nije bilo potpuno.

Luka Sučić, prema navodima španjolskih medija, napustio je stadion vidno bijesan i odbio pozdraviti trenera Sergija Franciska.

Trener Sociedada pokušao je umanjiti značaj tog incidenta.

“Normalno je da Luka bude ljut kada ne igra, to pokazuje njegovu ambiciju. Ali nema nikakvih problema između nas”, rekao je trener Real Sociedada.

Sve glasnije se priča o njegovom odlasku iz Sociedada. Sučić ima ugovor baskijskim klubom do 2029. godine, a interes za njega pokazao je Tudorov Juventus.