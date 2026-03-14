Trener Seville: Zašto 50 milijuna eura ne nosimo u riži umjesto da ih bacamo na rakete?

xAndresxLopezxSheridanxx Sportspressphoto via Guliver

Otvorio je dušu na press konferenciji.

Trener Seville Matías Almeyda uoči utakmice s Barcelonom potaknut pitanjem o navijačici oboljeloj od raka kojoj pomažu brojni navijači Seville, govorio je o nogometu kao ogledalu društvenih problema, ratovima i gubitku ljudske bliskosti, piše Marca.

“Nogomet ima nešto prekrasno: budi osjećaje. Za mene je on, ako se dobro iskoristi, lijek za mnoge ljude, pa tako i za nas same. S te pozicije pitam se: koliko nas on zapravo hrani?” započeo je Almeyda pa nastavio:

“Kakva je to zahvalnost što nam nogomet omogućuje da upoznamo različite kulture i zemlje, putujemo zrakoplovom, srećemo druge ljude, jedemo ukusnu hranu… Da nije bilo nogometa, osobno ne znam koji bih drugi posao radio.”

Zatim je povukao paralelu između nogometa i globalnih problema.

“Za mene je nogomet vjeran odraz društva. U svijetu se vode ratovi, a mi pričamo o utakmici, to znači da nam ništa nije važno. To je tužna strana, činjenica da posao mora ići dalje dok se mi mučimo razmišljajući o sastavu koji će igrati.

Tako prelazimo s nečeg vrlo lijepog na nešto gotovo nehumano. Ako svaka raketa koju ispale vrijedi 50 milijuna eura, a istodobno govorimo da u Africi vlada glad, zašto tih 50 milijuna eura ne odnesemo tamo u obliku riže i obrazovanja umjesto da ih bacamo na rakete? Nastavljamo živjeti u svijetu koji je okrenut sam sebi.”

Prisjetio se nekih drugih vremena u nogometu.

“Prije trideset godina navijači su gledali treninge. Ružno je što se to izgubilo. Svi smo zajedno to izgubili. Hoće li se to ikada vratiti? Uvijek se brinemo o drugim stvarima, a ne o onome što je bitno. Volio bih da se vrati taj nogometni folklor, da ljudi uživaju i da smo više povezani.”

“Primijetite da su novinari, treneri, suci… sve je vrlo odvojeno. To nigdje u svijetu nije bilo tako i ide u istom smjeru kao i činjenica da imamo rat, a mi i dalje igramo”, zaključio je Almeyda.