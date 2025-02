Trener Osasune nahvalio Budimira: On ispisuje povijest Osasune, dođite vidjeti kako trenira

Time je Budimir došao na korak od toga da postane najbolji strijelac kluba u povijesti La Lige, nedostaje mu još samo jedan gol da dostigne Sabina Andonegija.

“Znate da ne volim personalizirati, ali s Budijem je to potrebno napraviti. On ispisuje povijest Osasune. Nastavlja i nastavlja to raditi i čini se da neće prestati”, rekao je Moreno na konferenciji za medije u Pamploni.

Budimir na pragu povijesnog rekorda

Hrvatski reprezentativac, koji je u Osasunu stigao 2020., već je stranac s najviše postignutih golova u povijesti kluba. Trenutno mu nedostaje još jedan pogodak da se izjednači s Andonegijem, koji je postigao 57 golova u Primeri između 1953. i 1964. godine. Budimir je do sada zabio ukupno 62 gola za Osasunu, od čega 56 u prvenstvu. U susretu protiv Real Sociedada bio je dvostruki strijelac iz četiri upućena udarca na gol. Zahvaljujući sjajnoj partiji, španjolska novinska agencija Europa Press uvrstila ga je među najboljih jedanaest igrača 22. kola La Lige.

“On radom zaslužuje sve pohvale koje prima jer nije lako ostvariti to što njemu polazi za rukom u klubu duge povijesti kao što je Osasuna”, dodao je Moreno.

Budimir treći strijelac La Lige ove sezone

S 12 postignutih golova, Budimir trenutno drži treće mjesto na listi najboljih strijelaca La Lige ove sezone. Ispred njega su samo Kylian Mbappe iz Real Madrida s 15 golova i Robert Lewandowski iz Barcelone s 18 pogodaka.

“Već sam rekao ranije, samo trebate doći na trening vidjeti kako Budi radi i kako se priprema”, naglasio je Moreno, ističući Budimirovu predanost.

Osasunu u četvrtak očekuje gostovanje kod Real Sociedada u četvrtfinalu španjolskog Kupa. Moreno je priznao da Budimir, kao i svaki napadač, može ući u slabiju seriju, ali ističe da su takve faze sastavni dio nogometa:

“Kao što se dogodilo nama, dogodilo se i Anti da nekada nije zabio gol, ali sada nastavlja zabijati, a suigrači mu pomažu u tome.”

Moreno, koji je preuzeo Osasunu prošlog ljeta, već je surađivao s Budimirom dok je bio trener Mallorce od siječnja 2019. do kolovoza 2020. godine. Osasuna trenutno zauzima 8. mjesto na ljestvici La Lige među 20 klubova.