Trener Girone se oglasio nakon što je Livaković potpisao za Dinamo: ‘Imali smo jedan problem…’

GNK Dinamo Zagreb

Gironin trener Michel Sanchez rekao je u petak da taj katalonski klub nije bio u sukobu s hrvatskim vratarom Dominikom Livakovićem koji je nakon pola sezone otišao u zagrebački Dinamo bez ijednog nastupa.

“Nismo imali nikakvih problema s njim. Jedini problem nam je bio kada smo imali na raspolaganju samo Gazzanigu, što više nije slučaj”, izjavio je Sanchez na konferenciji za medije uoči subotnje utakmice s Oviedom u španjolskom prvenstvu.

Livaković, 31-godišnji hrvatski reprezentativac, ljetos je došao iz turskog Fenerbahčea na jednogodišnju posudbu u Gironu, ali je u prvenstvu branio 34-godišnji Gazzaniga.

Dominik Livaković i službeno se vratio u Dinamo!

Sanchez je Livakovića htio staviti među vratnice u početna dva kola Kupa kralja protiv niželigaša Constance i Ourensea, ali nije bio spreman braniti u njima. Protiv Constance je “osjećao bol u leđima“, a protiv Ourensea “nije htio braniti” jer zbog tog nastupa ne bi kasnije mogao otići u drugi klub, a gdje bi branjenjem izborio odlazak na Svjetsko prvenstvo, rekao je u prosincu Gironin trener.

“S Livakovićem nismo imali problema, ali za njega je bilo najbolje otići”, izjavio je Sanchez u petak. “Također je to najbolje i za nas s obzirom da se ovdje nije osjećao dobro i nije htio braniti”, dodao je.

Hrvatski vratar je zatražio odlazak tijekom zimskog prijelaznog roka kako bi se vratio u Dinamo, gdje je već branio od 2016. do 2023., i tako spreman dočekao Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom u lipnju. S obzirom da je u kolovozu nastupio za Fenerbahče, ali ne kasnije i za Gironu, može biti registriran i za treći klub u istoj sezoni.

Livaković je danas obavio liječnički pregled u Zagrebu i postao novi vratar vodeće momčadi hrvatskog prvenstva.

“Dobro došao doma”, poručio je Dinamo preko društvene mreže X. Fenerbahče ga je posudio do kraja sezone.

“Girona i Fenerbahče postigli su dogovor o ranijem prekidu posudbe Dominika Livakovića. Želimo mu puno sreće u sportskoj karijeri”, priopćio je klub iz Katalonije.

Girona, koja zauzima 10. mjesto među 20 klubova u Primeri, dovela je prošli tjedan njemačkog vratara Marca Andrea Ter-Stegena iz Barcelone. Ter Stegen je debitirao u ponedjeljak u remiju 1-1 s Getafeom, a na klupi za pričuve sjedili su Gazzaniga i mladi Vladislav Krapivcov.