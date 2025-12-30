Trener Girone potvrdio odlazak Livakovića i dodatno ga ponizio

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dominik Livaković u siječnju napušta Gironu. U španjolski je klub stigao na ljeto, a u prvoligašu nije dobio priliku stati na gol.

Sve su glasnija nagađanja da Livaković ove zime stiže u Dinamo, a potvrdu da napušta Gironu sada je dao i trener Michel, čija je izjava vezana uz navodi dolazak Marc-Andrea ter Stegena u španjolskim medijima dodatno potaknula priče o hrvatskom golmanu.

“Ter Stegen je golman svjetske klase. Svaki klub na svijetu bi volio imati takvog jednog golmana u svojim redovima. Mi bismo isto voljeli da dođe i da imamo konačno takvu golmansku klasu u klubu”, poručio je Michel, a španjolski su mediji tu njegovi izjavu protumačili kao izravno poniženje za Livakovića kojeg očito ne smatra golmanom svjetske klase, objašnjavaju.

Španjolci objašnjavaju i da će Ter Stegen ukoliko stigne u klub odmah stati na gol, što je dodatno poniženje za Livakovića za kojeg je Michel tvrdio da treba vremena za prilagodbu.