Trener Girone: ‘Livaković će biti u kadru, ali nije spreman igrati za nas’

Dok se još čeka konačan dogovor oko povratka Dominika Livakovića u Dinamo, hrvatski reprezentativni vratar u subotu će biti na klupi Girone. Time se nastavlja situacija u kojoj Livaković, unatoč brojnim najavama o skorom transferu u Maksimir, i dalje formalno pripada španjolskom klubu.

Već dulje vrijeme pojavljuju se informacije kako je Livakovićev dolazak u Dinamo praktički riješen. Prema navodima turskih izvora, Dinamo je Fenerbahceu poslao ponudu vrijednu četiri milijuna eura, a očekuje se da bi je turski klub mogao prihvatiti. U cijeloj priči spominje se i dug Fenerbahcea prema Dinamu od 1,5 milijuna eura iz ranijeg transfera, što bi se moglo uključiti u konačni financijski dogovor. U Maksimiru se navodno već računa na Livakovića, dok u Fenerbahceu znaju da je njegov odlazak realna opcija. Girona, u kojoj je na posudbi, također ga ne vidi kao dugoročno rješenje. Unatoč tome, pregovori se i dalje nisu završili, a Livaković se nakon boravka u Zagrebu vratio u Španjolsku.

Livaković je u petak proslavio 31. rođendan, a čestitku mu je uputila i Girona putem društvenih mreža. Dan kasnije Girona dočekuje Osasunu, a eventualna pobjeda donijela bi klubu 21 bod i odmak od zone ispadanja. Ipak, uoči utakmice fokus javnosti bio je usmjeren na Livakovićev status, o čemu se govorilo i na službenoj konferenciji za novinare.

Trener Girone Michel tom je prilikom izjavio:

“Livaković se vratio nakon praznika i bit će u sastavu! Istina je da on i dalje misli da treba otići, baš kao i mi. Ali, moramo čekati, jer nema rješenja njegove situaciju. Ne s naše strane, već s njegove i strane drugih klubova. Bit će u momčadi u subotu, ali nije spreman igrati za nas. To je realnost.”