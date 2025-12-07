Trener Betisa pred Dinamo: ‘Ovaj težak poraz neće utjecati na nas u Zagrebu’

Betisov trener Manuel Pellegrini rekao je da će se njegova momčad emotivno oporaviti do utakmice s Dinamom nakon što je u subotu izgubila na svom terenu s 3:5 od Barcelone.
“Oporavlja se tako što se samokritično analiziraju greške”, izjavio je Pellegrini na konferenciji za medije u Sevilli, upitan kako će ekipa oporaviti nakon teškog prvenstvenog poraza.
Betis je poveo, pa gubio s 1:5 od vodeće momčadi španjolskog prvenstva, a na kraju je s dva pogotka ‘ušminkao’ rezultat.
“Ne smijemo zaboraviti da smo igrali protiv Barcelone. Nakon što smo bili pobijedili u derbiju (sa Sevilom) usredotočili smo se na na pobjedu u sljedećoj utakmici (s Utrechtom), a sada je nakon poraza isto. Nogomet se svodi na sadašnjost. Ne mislim da će ovaj poraz utjecati na nas u Zagrebu”, rekao je Pellegrini.
Dinamo i Betis se u četvrtak sastaju na Maksimiru u Europskoj ligi. Dinamo je u subotu odigrao 1:1 s najvećim rivalom Hajdukom u hrvatskom prvenstvu.
“Učinili smo neke teške obrambene pogreške, a Barcelona je s lakoćom završavala napade”, rekao je Betisov trener. “Imali smo loš dan. Ne možete si priuštiti loš obrambeni dan protiv Barcelone”, zaključio je.
