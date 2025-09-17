Težak udarac za Real: Poznato koje utakmice propušta Trent Alexander-Arnold

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Real Madrid je u 1. kolu UEFA Liga prvaka ugostio Olympique de Marseille, no susret je obilježio veliki peh za njihovo veliko ljetno pojačanje, Trent Alexander-Arnold.

Engleski reprezentativac je već u 3. minuti osjetio bol u zadnjoj loži, sjeo na travnjak i nije mogao nastaviti igru. Nakon ukazane liječničke pomoći uspio je odšepati s terena, a zamijenio ga je Dani Carvajal.

Alexander-Arnold je bio vidno potresen i emotivan, što ne ulijeva optimizam za daljnji tijek oporavka. Službeni liječnički pregledi tek slijede, no prizori svakako nisu bili ohrabrujući za Blancose, koji su ga ovog ljeta doveli praktički besplatno nakon isteka ugovora s Liverpool.

Dan nakon utakmice klub je potvrio da je informacija da TAA ozlijedio mišić lijeve noge, a španjolski izvori pretpostavljaju da će ga ona udaljiti s terena na šest do osam tjedana.

U slučaju da Trent izostane dva mjeseca, preskočit će puno važnih utakmica; obzirom da Kraljevi u tom periodu igraju protiv Atlética, Juventusa, Barcelone i Liverpoola, njegova bivšeg kluba.

Realovi protivnici u nadolazeća dva mjeseca:

Espanyol

Levante

Atletico Madrid

Kairat

Villarreal

Getafe

Juventus

Barcelona

Valencia

Liverpool