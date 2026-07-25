Terzić: Posebno je imati tri svjetska prvaka u momčadi

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Nogometni trener s dvojnim njemačko-hrvatskim državljanstvom i bivši trener Borussije Dortmund, potpisao je u svibnju dvogodišnji ugovor s Athletic Bilbaom.

Edin Terzić naslijedio je 62-godišnjeg Španjolca Ernesta Valverdea u Bilbaou. Trojica španjolskih reprezentativaca još su na odmoru nakon osvajanja Svjetskog prvenstva. To su Unai Simon, Aymeric Laporte i Nico Williams. Terzić je komentirao njihov trofej te najavio njihovo priključivanje momčadi.

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“Posebno je imati tri svjetska prvaka u momčadi. To je smjer u kojem klub ide i nadam se da ćemo u budućnosti imati i više osvajača svjetskog zlata te europskih prvaka. U kontaktu sam sa svim igračima koji su igrali na Svjetskom prvenstvu.

Važno mi je da izgradimo vezu, ako smo daleko. Doći će sljedeći mjesec i prvi puta čuti moj glas. Želim da uživaju. Jedva čekam početi raditi s njima”, rekao je Terzić.

Edin Terzić u Athletic je stigao nakon dvogodišnje stanke od trenerskog posla, zadnji angažman imao je u Borussiji Dortmund.