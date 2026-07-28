Tebas odgovorio Infantinu i postavio mu jedno jako zanimljivo pitanje

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver

Ničim izazvano otvoreno pismo Giannija Infantina, u kojem se čudnim tonom obraća „onima što sjede i preko tipkovnice šire mržnju”, nije prošlo bez odgovora.

Jedan takav stigao je s adrese predsjednika La Lige, koji je prvog čovjeka Fife podsjetio što je dužnost ozbiljne institucije i, na kraju, postavio mu zanimljivo pitanje.

POVEZANO Infantino oštro odgovorio kritičarima: ‘Dok vi iza ekrana širite mržnju i skrivate se…’

Španjolski mediji prenose riječi Javiera Tebasa.

“Gianni Infantino je na svom Instagram profilu i službenim Fifinim profilima objavio patetičnu poruku“, rekao je Tebas i podsjetio Švicarca da transparentnost u instituciji kakva je Fifa nema nikakve veze s mržnjom.

“Nitko ne spori da je nogomet emocija i da ujedinjuje ljude. Ali pozivanje na transparentnost, dobro upravljanje i odgovornost nikada nisu mržnja – to su obveze. Jake institucije ne omalovažavaju one koji postavljaju pitanja, već na ta pitanja odgovaraju.“

Prvi čovjek španjolskog prvenstva odlučio je Infantinu postaviti i jedno pitanje.

“I jedno pitanje za tebe, Gianni: Kada jedan lider čitavu poruku posveti diskreditaciji onih koji obavljaju legitimnu kontrolu njegova rada, neizbježno je zapitati se – zašto baš sada? Postoji li nešto što objašnjava ovako defenzivan ton? Događa li se nešto o čemu javnost još ne zna?“

Ono što javnost zna jest da Infantinu mandat istječe u ožujku 2027. godine i da Uefa sprema protukandidata na Izbornom kongresu Fife u Maroku.