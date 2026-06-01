Tchouameni progovorio o sukobu s Valverdeom: ‘Čuo sam da se priča nešto što nije istina’

Nogometaš Real Madrida Aurélien Tchouaméni istaknuo je da žali zbog "razmjera" koje je dosegnuo njegov sukob na treningu sa suigračem Federicom Valverdeom.

Francuz smatra da je slučaju pridano toliko pozornosti samo zato što je riječ o Real Madridu.

“Očito je da se nešto dogodilo, svi ste to čuli. To je poprimilo velike razmjere, nažalost, jer je izašlo u medije, a kada igrate za Real Madrid, postoji golemo zanimanje”, rekao je Tchouaméni.

Dan nakon tučnjave, koja je rezultirala s nekoliko šavova na glavi urugvajskog nogometaša, Real Madrid je kaznio obojicu rekordnom sankcijom od po 500 tisuća eura, a Valverde je morao pauzirati desetak dana.

“U medijima su se pojavile svakakve stvari. Čuo sam za tučnjave u kojima sam dijelio udarce, što nije istina. Neću ulaziti u detalje o tome, najvažnije je da klub zna što se dogodilo. Idemo dalje”, rekao je Tchouaméni.