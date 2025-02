Talijanski insajder: Real će Modriću ponuditi novi ugovor

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Uprava Real Madrida ponudit će kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću novi ugovor, za još jednu sezonu, iako će u rujnu navršiti 40 godina, objavio je Nicolo Schira, ugledni talijanski novinar i stručnjak za transfere nogometaša.

U objavi na društvenoj mreži X Nicolo Schira je zapisao da Real želi svog kapetana zadržati i sljedeće sezone te da će mu ponuditi ugovor do ljeta 2026. Također, navodi se kako Modrić želi nastaviti igračku karijeru, jer sanja o nastupu s hrvatskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 2026.

Modrić je u nedjelju postigao pogodak u prvenstvenoj pobjedi Reala 2:0 nad Gironom. Realov kapetan odapeo je udarac s 24 metra i zatresao mrežu u 41. minuti. “Kraljevski klub” je pobjedom nad Gironom nastavio utrku s najvećim konkurentima, Barcelonom i Atletico Madridom, u borbi za naslov prvaka Španjolske.

Nakon utakmice trener Carlo Ancelotti izjavio je da Modrić treba nastaviti igrati za europskog prvaka dok god to želi: “Modrić treba nastaviti dok god želi. Ono što on radi, radi jako dobro. On je dar nogometu zbog svoje ozbiljnosti, kvalitete i profesionalizma”.

Modrić je u Realu od 2012. i s njim je osvojio brojne trofeje, a ističe se šest naslova Lige prvaka, četiri puta je bio prvak Španjolske, a zahvaljujući igrama u dresu hrvatske reprezentacije i Realu 2018. je bio proglašen najboljim svjetskim nogometašem.