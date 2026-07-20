Svjetski prvak se neće ni vraćati u Manchester, ostaje u Španjolskoj?

Specijalni agenti Real Madrida, koje je za taj posao angažirao Florentino Pérez, iskoristit će priliku zvanu doček svjetskih prvaka kako bi kapetana te momčadi i najboljeg igrača Mundijala zadržali u Madridu na dulje razdoblje.
Španjolski mediji najavljuju da će boravak Rodrija u prijestolnici Španjolske tijekom slavlja koje će svakako uslijediti biti iskorišten za finalni pritisak na njega kako bi prihvatio ponudu Reala i priopćio Manchester Cityju svoju odluku.
Rodri je ušao u posljednju sezonu suradnje sa Cityjem prema ugovoru produljenom još 2022. i sljedećeg će ljeta postati slobodan igrač, tako da u Madridu žele iskoristiti tu činjenicu i dovesti vlasnike Cityja u praktički bezizlazan položaj – prodati najboljeg igrača ovog ili ga ispratiti kao slobodnog agenta sljedećeg ljeta.
Sve to, naravno, može promijeniti novo produljenje ugovora između španjolskog veznjaka i plavog kluba iz Manchestera, ali u Realu vjeruju da je i kod samog Rodrija došlo do blagog zasićenja nakon sedam godina na Etihadu.
U međuvremenu, svjetske kladionice postavile su ovog nevjerojatnog igrača kao prvog favorita za osvajanje Zlatne lopte, iako je dodjela tek u listopadu ove godine.
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