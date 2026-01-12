Svijet bruji o potezu Mbappea nakon poraza u El Clasicu, evo kako to Real objašnjava

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Nogometaši Barcelone 16. put su postali pobjednici španjolskog Superkupa nakon što su u finalu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Real Madrid 3:2.

Bilo je to sjajno izdanje El Clasica, posebno prvo poluvrijeme u kojem smo vidjeli četiri gola, pri čemu čak tri u sudačkoj nadoknadi.

Barcelona je povela u 36. minuti golom Raphinhe, izjednačio je Vinicius u drugoj minuti nadoknade, no Barcu je dvije minute kasnije do nove prednosti doveo Robert Lewandowski. Na odmor se ipak otišlo rezultatom 2:2 jer je u šestoj minuti nadoknade Gonzalo Garcia zabio za izjednačenje. Raphinha je u 73. minuti svojim drugim golom na utakmici i treći put doveo Katalonce do konačne pobjede.

Barceloni je to 16. naslov pobjednika Superkupa, dok je Real ostao na 13 trofeja.

A osim o samoj utakmici, priča se i o potezima pojedinih igrača nakon njenog završetka.

Nakon što je dobio medalju, napadač Reala Kylian Mbappe je pozvao suigrače da odu s podija i da ne naprave špalir igračima Barcelone.

Ljutiti Mbappe uhvaćen je kako maše suigračima i tjera ih s pozornice, a sve je to izazvalo lavinu kritika u Španjolskoj. Pogotovo jer su igrači Barcelone napravili špalir najvećim rivalima prije nego što otišli po srebrne medalje.

“Real je odluku objasnio činjenicom da s ljudi iz španjolskog saveza sugerirali Mbappeu da makne suigrače jer su zaklanjali poziciju kamerama. To je razlog što su je tako reagirao”, objavio je novinar Alfredo Martinez.