Svi pričaju o povratku Mourinha u Real, evo što na to kaže “The Special One”

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver Images

Jose Mourinho oglasio se na sve glasnije priče da bi u novoj sezoni mogao ponovno preuzeti Real Madrid.

Mourinho trenutno vodi Benficu, ali prema nagađanjima svjetske javnosti nadomak je povratka u Real umjesto sadašnjeg stratega Josea Arbeloe.

“The Special One” je komentirao te priče:

“Moj je sljedeći cilj vratiti Benficu u Ligu prvaka”, rekao je u intervjuu za Il Giornale.

“Imali smo nevjerojatno putovanje, jedina smo momčad u Europi koja nije izgubila utakmicu. Ako pobijedimo u sljedeće tri, igrat ćemo u Ligi prvaka. To je sve o čemu razmišljam”, dodao je portugalski stručnjak.

I dok s jedne strane nije potvrdio da su priče istinite, s druge strane nije ih ni demantirao.

Mourinho je prethodno vodio Real od 2010. do 2013. godine i u tom je razdoblju osvojio La Ligu, Kup kralja i Španjolski superkup.

Trenutno je s Benficom drugi u prvenstvu Portugala sa sedam bodova manje od Porta. Ako zadrži drugo mjesto, Benfica će izboriti kvalifikacije Lige prvaka za sljedeću sezonu.