Sučićev trener nakon osvajanja Kupa kralja najavio velike stvari: ‘Osjećam to…’

La Liga 20. tra 2026
Maciej Rogowski Ball Raw Images via Guliver

Trener Real Sociedada Pellegrino Matarazzo rekao je, nakon osvajanja trofeja u Kupu kralja, da osjeća kako bi to mogao biti tek početak uspjeha.

Nogometaši Real Sociedada među kojima je i hrvatrski veznjak Luka Sučić osvojili su trofej u Kupu kralja, nakon što su u finalu u Sevilli, poslije izvođenja jedanaesteraca, pobijedili Atlético Madrid s 4:3.

“Ovo je bilo nevjerojatno putovanje i osjećam da bi to mogao biti tek početak. Vizualizirate uspjeh i vjerujete svojim igračima, ali dok ne prijeđete ciljnu liniju, ne osjetite ga. Nakon posljednjeg penala, trebalo mi je nekoliko trenutaka da to shvatim i to je bila čista radost za naše igrače i stručni stožer“, rekao je Matarazzo nakon utakmice.

Vratar Real Sociedada Unai Marrero u prve dvije serije jedanaesteraca obranio je udarce Alexandera Sørlotha i Juliána Álvareza.

“Vjerovao sam u sebe, moji suigrači su vjerovali u mene, naši navijači su vjerovali u mene. Još uvijek ne mogu vjerovati. Dječak koji je o ovome sanjao od malih nogu ostvario je svoj san“, rekao je Marrero.

Atletico Madrid sada će se usredotočiti na polufinale Lige prvaka protiv Arsenala.

Ovo je Real Sociedadu treći trofej u Kupu kralja, prvi nakon sezone 2019./20., dok je Atlético Madrid ostao na deset osvojenih naslova u domaćem kupu.

