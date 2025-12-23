Sučić opet na meti kritika Španjolaca: ‘Nije iskoristio priliku, odigrao je blijedu utakmicu’

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac opet je na meti kritika.

Luka Sučić dobio je ovog vikenda 70 minuta na gostovanju kod svog Real Sociedada kod Levantea (1:1). Privremeni trener Ion Ansotegi uvrstio u početnu postavu nakon što ga bivši trener baš i nije vidio u prvom planu.

Što se tiče španjolskih medija, nije se Sučić iskazao.

“Luka Sučić je u subotu imao zlatnu priliku na stadionu Ciutat de Valencia. Nakon što Sergio Francisco više nije bio na klupi, a Jon Ansotegi preuzeo momčad kao privremeni trener, hrvatski se veznjak vratio u početni sastav Real Sociedada u LaLigi, i to pod velikim pritiskom. Međutim, vezni igrač nije iskoristio pruženu priliku te je odigrao blijedu utakmicu, bez stvarnog utjecaja na tijek igre”, piše Mundo Deportivo i dodaje:

“Bio je daleko od toga da bude prodoran ili uključen u igru, Hrvat je ponovno ostavio mlak dojam. Njegov nastup obilježio je nedostatak povezanosti: bio je izoliran od tijeka utakmice, bez kontinuiteta u igri s loptom i nesposoban povezati se s ofenzivnijim suigračima.”

Ansotegi je drugačije vidio njegov nastup.

“Odličan je igrač, što je već pokazao, pa se doista nadam da će se vratiti na svoju najbolju razinu. Time bi nam pomogao da budemo bolji.”