Sučić je protiv Elchea zabio gol pa se ozlijedio: Sada je poznato koliko je ozbiljna situacija

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

Hrvatski vezni nogometaš Luka Sučić (23) ozlijedio je u subotu navečer aduktor lijeve noge zbog čega neće igrati za Real Sociedad u srijedu protiv Athletic Bilbaa u polufinalu španjolskog Kupa, izvijestio je njegov klub.

Sučić je u 24. minuti zabio vodeći gol u prvenstvenoj pobjedi od 3:1 nad Elcheom, ali pet minuta kasnije morao je napustiti teren u San Sebastijanu.

VIDEO / Luka Sučić dao gol pa se ozlijedio: Samo je odmahivao rukom dok ga je kapetan tješio

“Osjetio je smetnje u lijevom aduktoru. Sutra će ga liječnici detaljno pregledati, ali ne vjerujemo da će biti spreman za utakmicu u Kupu”, rekao je Hini klupski glasnogovornik Jon Ander Munduate.

Athletic Bilbao i Real Sociedad će u srijedu na stadionu San Mames odigrati prvu polufinalnu utakmicu Kupa kralja.

“Kada je zabio gol (Elcheu) osjetio je nešto u aduktoru”, izjavio je trener Pellegrino Matarazzo na konferenciji za medije. “Ne znam što mu je točno, ali osjeća nelagodu pa je njegov nastup u srijedu upitan”, dodao je.

Matarazzo je preuzeo Real Sociedad krajem prosinca, a pod njegovim vodstvom je Sučić počeo igrati u kontinuitetu nakon što je prvi dio sezone uglavnom proveo na klupi za pričuve. U posljednje tri prvenstvene utakmice bio je u udarnoj postavi osmoplasirane momčadi španjolskog prvenstva.

Igrač doveden iz Salzburga u ljeto 2024. nada se hvatanju forme kako bi uvjerio hrvatskog izbornika Zlatka Dalića da ga povede na Svjetsko prvenstvo u lipnju.

Hrvatska iduću utakmicu igra 26. ožujka s Kolumbijom u američkom gradu Orlandu u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo.

Sučić, s ukupno 18 nastupa za reprezentaciju, odigrao je samo dvije utakmice u kvalifikacijama za mundijal i to obje protiv Gibraltara.