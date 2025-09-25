Sučić ignorirao trenera nakon prve pobjede Socieada u La Ligi

Podijeli :

Real Sociedad napokon je stigao do prve pobjede u sezoni. Pogodak Mikkela Oyarzabala bio je dovoljan da Mallorca padne na Reale Areni, a novi trener Sergio Francisco priznao je kako osjeća olakšanje. Ipak, slavlje nije bilo potpuno. U središtu pozornosti završio je hrvatski reprezentativac Luka Sučić, piše estadiodeportivo.com.

Sučić je cijeli susret ostao na klupi i pritom pokazao nezadovoljstvo. Klub je na službenim kanalima objavio snimku dolaska momčadi u svlačionicu nakon utakmice. Dok je Francisco čestitao Gorrotxategiju, Sučić je prošao iza njegovih leđa bez pozdrava. Trener ga je pokušao potapšati po glavi, ali bivši veznjak RB Salzburga nastavio je hodati ozbiljnog izraza lica, ruku u džepovima, ne pozdravivši ni stručni stožer. Situaciju možete pogledati OVDJE od 11:49.

Podsjetimo, Sučić je prošlog ljeta stigao za 10 milijuna eura i pod vodstvom Imanola Alguacila odigrao gotovo 2500 minuta u 40 utakmica, uz tri gola i dvije asistencije. S obzirom na njegove 23 godine, očekivalo se da će ova sezona biti ključna za njegovu afirmaciju, no zasad je u drugom planu.

U aktualnoj sezoni bio je starter samo protiv Espanyola, a s klupe je ulazio u dvobojima s Oviedom i Betisom. Zbog malaksalosti je propustio ogled s Real Madridom, a ukupno je sakupio tek 92 minute — što jasno pokazuje pad u statusu koji brine hrvatskog veznjaka.

Da bi izborio veću ulogu, Sučić će morati raditi strpljivo jer konkurencija u sredini terena Sociedada nije mala. Protiv Mallorce od prve su minute igrali Gorrotxategi, Soler i Brais Méndez, a kasnije su ušli Turrientes i Pablo Marín. Priliku nisu dobili ni Zakharyan ni Mikel Goti, dok se momčadi još treba priključiti Yangel Herrera, koji zbog ozljede čeka debi.

Situacija mu nije jednostavna ni u nacionalnoj vrsti. U lipnju je propustio kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo jer je otišao na sestrino vjenčanje u Uskoplje. Izbornik Zlatko Dalić objasnio mu je da mu ne može zabraniti odlazak, ali da mora biti svjestan pravila i prioriteta. Sučić je savjet potražio i kod Luke Modrića, koji mu je rekao da on osobno ne bi išao, podsjetivši kako je njegova sestra nekoliko puta odgađala vlastito vjenčanje zbog njegovih nastupa.