Sučić i Ćaleta-Car love naslov Kupa kralja, no finale je puno više od sportskog događaja

Finale španjolskog nogometnog Kupa, koje će u subotu u Sevilli odigrati baskijski Real Sociedad i madridski Atletico, moglo bi nanovo ukazati na političke i teritorijalne podjele u toj kraljevini.

“Nadam se da će nam dopustiti da pjevamo naše pjesme. Od naših navijača očekujem da ispune stadion ‘ikurriñama’ (baskijskim zastavama) i da pokažemo da smo Baski”, rekao je u petak na lokalnom radiju Arnaldo Otegi, 67-godišnji čelnik stranke EH Bildu koja zagovara odcjepljenje sjeverne autonomne pokrajine Baskije od Španjolske.

Otegi, blizak nekadašnjoj separatističkoj skupini ETA-i, poslao je poruku obučen u plavo-bijeli dres Real Sociedada za koji navija.

Natjecanje poznato kao Kup kralja završit će tako što će nakon posljednjeg sučevog zvižduka kralj Felipe VI. uručiti pobjedniku pehar. Prijašnjih godina su navijači katalonske Barcelone i baskijskih klubova Real Sociedad i Athletic Bilbao zviždali tijekom intoniranja španjolske himne u prisustvu kralja.

“Mi se zalažemo za uspostavljanje Republike Baskije, ali ako će nam on (Felipe VI.) uručiti pehar… Bit ću zadovoljan ako pokažemo da smo Baski, a ne Španjolci”, izjavio je Otegi.

Navijači Atletico Madrida na svojim utakmicama ističu španjolske zastave, pokazujući lojalnost unitarnoj državi i kruni. Jedan od njih je gradonačelnik Madrida, 49-godišnji Jose Luis Almeida.

“Bit će mi teško biti u loži. Bojim se više ovog finala nego kada smo u utorak eliminirali Barcelonu u četvrtfinalu Lige prvaka”, rekao je novinama AS.

Pa ipak, Almeida kaže da Atletico nikada nije izgubio kada ga je on uživo gledao u nekom finalu.

“Statistika govori da Atletico ne gubi kada ga u finalu gledam uživo”, rekao je nasmijavši se.

Gradonačelnik, član konzervativne Narodne stranke, bio je na pet finala i prije nego je obnašao ovu funkciju. Tako je primjerice nazočio 1991. finalu Kupa protiv Mallorce ili 2010. finalu Europske lige s Fulhamom.

Susret Atletica i Real Sociedada, za koji nastupaju hrvatski igrači Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, bit će odigran na stadionu La Cartuja u Sevilli s početkom u 21 sat.

“Ovo natjecanje je mnogo više od sportskog događaja”, rekao je predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Rafael Louzan Abal tijekom ceremonije dan uoči utakmice.

“Ono predstavlja nade dviju skupina navijača. To je strast nogometa koja okružuje dva kluba koja su se borila da budu ovdje danas”, dodao je.