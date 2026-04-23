Stožerni stoper Reala propušta ostatak sezone: Za SP bi trebao biti spreman

(AP Photo/Manu Fernandez) via Guliver Image

Za brazilskog braniča Edera Militaa sezona je završena, objavio je u četvrtak njihov klub Real Madrid. Brazilski stoper ozlijedio je biceps femoris.

Militao je ozlijeđen u utorak tijekom dvoboja s Alavesom. U jednom duelu, neposredno pred kraj prvog poluvremena, Brazilac je osjetio bol i odmah je signalizirao prema klupi da mu je potrebna zamjena.

Iako je trener Alvaro Arbeloa bio optimističan nakon utakmice, pretrage su pokazale da je Militao zaradio ozljedu biceps femorisa (zadnja loža) lijeve noge. Brazilac je već dvije sezone zaredom uglavnom provodio vrijeme na rehabilitacijama nakon puknuća prednjih križnih ligamenata.

Prema klupskim izvorima, brazilski reprezentativac bit će izvan terena oko četiri tjedna te će stoga propustiti posljednjih šest utakmica La Lige, uključujući El Clasico protiv Barcelone 10. svibnja. No, njegovo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ne bi trebalo biti upitno.

Real zaostaje devet bodova za Barcelonom koja pobjedom u El Clasicu može potvrditi obranu naslova osvojenog prošle godine, a madridski “Kraljevski klub” bi opet mogao ostati bez ijednog trofeja.