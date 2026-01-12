Stoper otišao iz Hajduka, igrat će za drugoligaški klub čiji je vlasnik Pique

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Otišao je iz Splita.

Donedavni stoper Hajduka do kraja sezone igrat će u drugoj španjolskoj ligi u FC Andorri, klubu čiji je vlasnik Gerard Pique, bivši nogometaš Barcelone i Španjolske.

“Edgar Gonzalez (rođen 1. travnja 1997.) nogometaš je s bogatom karijerom, tijekom koje je odigrao 87 utakmica u prvoj i 70 u drugoj španjolskoj ligi.

Nogometno je stasao u omladinskim akademijama Cornellàe i Espanyola, a seniorsku karijeru započeo je u Cornellài. Njegove dobre igre u tadašnjoj Segunda División B privukle su pažnju Betisa, koji ga je potpisao 2018. godine. U Sevilli se, nakon razdoblja u rezervnoj momčadi i posudbe u Oviedu, etablirao kao važan prvoligaški igrač.

U ljeto 2023. godine potpisao je za Almeríju, gdje je također imao značajnu ulogu dvije sezone: prvu u najvišem rangu, a drugu u La Ligi Hypermotion. Prvu polovicu tekuće sezone proveo je na posudbi u hrvatskom klubu Hajduk Split“, stoji u objavi FC Andorre,

Katalonski branič je za Hajduk odigrao tek 601 minutu za momčad Gonzala Garcíje. Njegov učinak sveo se na šest ligaških i dvije kup utakmice.