Stoper Almerije jednim potezom potvrdio svoj dolazak u Hajduk

Uz njega se očekuje i dolazak Huga Guillamona (25) iz Valencije, defenzivnog veznog s tri nastupa za Španjolsku, što je profil igrača kojeg traži trener Gonzalo Garcia.

Gonzalez je od 2023. u Almeriji, kamo je stigao iz Betisa. Po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, iako je prije tri godine vrijedio čak 10 milijuna.

U karijeri je još nastupao za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol. Prošle sezone bio je standardan u Almeríji, upisavši 40 utakmica i dva gola u La Ligi 2, dok je ranije odigrao i 87 utakmica u La Ligi. Može igrati i kao zadnji vezni.