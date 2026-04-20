Što se to događa u Realu? Insajder tvrdi: Četvorica igrača odbila ići na utakmicu

La Liga 20. tra 2026
Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Problemi u Madridu?

Prema informacijama novinara i insajdera Pepea Alvareza, čak četiri igrača navodno su odbila putovati s momčadi na gostovanje. To se odnosi na utakmicu protiv Celte Vigo u ožujku, kada je Real u gostima slavio dramatičnom pobjedom 2:1 golom Federica Valverdea u sudačkoj nadoknadi.

Prema navodima Alvareza, čak četvorica igrača Reala navodno su odbila putovati s momčadi na to gostovanje. Riječ je o Raulu Asenciju, Eduardu Camavingi, Daniju Carvajalu i Carrerasu.

Bitno je spomenuti da je u toj utakmici Asencio igrao od prve minute, Carrerasa i Camavinge nije bilo u zapisniku, a Carvajal je ostao na klupi.

Za sada se Real nije službeno oglasio oko ovih šuškanja.

