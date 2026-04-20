Što se to događa u Realu? Insajder tvrdi: Četvorica igrača odbila ići na utakmicu

Problemi u Madridu?

Prema informacijama novinara i insajdera Pepea Alvareza, čak četiri igrača navodno su odbila putovati s momčadi na gostovanje. To se odnosi na utakmicu protiv Celte Vigo u ožujku, kada je Real u gostima slavio dramatičnom pobjedom 2:1 golom Federica Valverdea u sudačkoj nadoknadi.

Prema navodima Alvareza, čak četvorica igrača Reala navodno su odbila putovati s momčadi na to gostovanje. Riječ je o Raulu Asenciju, Eduardu Camavingi, Daniju Carvajalu i Carrerasu.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid insider Pepe Alvarez claims that Raúl Asencio, Camavinga, Dani Carvajal and Carreras refused to travel with the team for the match against Celta in March. The rumors are unconfirmed thus far, but Madrid fans are NOT happy. ❌ pic.twitter.com/W2TE6agQZx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 20, 2026

Bitno je spomenuti da je u toj utakmici Asencio igrao od prve minute, Carrerasa i Camavinge nije bilo u zapisniku, a Carvajal je ostao na klupi.

Za sada se Real nije službeno oglasio oko ovih šuškanja.