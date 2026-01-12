Sramotna gesta zvijezde Barcelone prema navijačima Reala nakon osvajanja trofeja

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Mladi branič Barcelone Pau Cubarsí neprimjerenom gestom izazvao je lavinu reakcija.

Netom nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su igrači Barcelone formirali slavljenički krug na centru terena Cubarsi se na trenutak se izdvojio iz skupine i okrenuo prema tribinama.

Napravio je gestu u svijetu poznatoj kao “bras d’honneur”, na ovim prostorima kao “bosanski grb”, koja se smatra izrazito uvredljivom. Potez je bio jasno usmjeren prema dijelu tribina na kojem su bili smješteni navijači Real Madrida.

Također, njegov suigrač Fermín Lopez suparničkim navijačima vikao je “a chuparla” odnosno “pop**ite mi”.