Sprema se veliki transfer? Insajder: Vuškovićev agent pregovara s Barcelonom

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Kako se bliži kraj sezone i ljetni prijelazni rok, sve je više informacija oko Luke Vuškovića i njegove budućnosti.

Mladi hrvatski stoper zaludio je navijače HSV-a u Bundesligi, ali i ostatak nogometne javnosti. Vušković je u Hamburgu podsjetimo na posudbi iz Tottenhama.

Kako navodi poznati novinar njemačkog Sky Sporta i insajder Florian Plettenberg, Vuškovićev agent Pini Zahavi, započeo je razgovore s Barcelonom oko potencijalnog transfera.

Plettenberg piše kako Tottenham radi sve kako bi ga zadržao, ali i da je druga posudba u HSV-u teško moguća. Čeka ga veliko povećanje plaće i to u rangu prvotimaca te vjerojatno mjesto u prvih 11.