Sprema se još jedan odlazak iz Dinama?

GNK Dinamo Zagreb

Iz Maksimira već je otišlo nekoliko igrača, a sada bi mogao još jedan, onaj koji se javno požalio na manju minutažu.

Španjolski veznjak Gonzalo Villar također bi mogao otići iz Dinama, a stigao je kao jedno od najvećih pojačanja u povijesti kluba.

Dinamo je bivšeg igrača Rome platio tri milijuna eura, a on se u Maksimiru nije snašao i u posljednje vrijeme je vrijeme provodio na klupi. Jednom prilikom se požalio pred kamera i rekao kako smatra da bi trebao dobiti više minuta.

Kako doznaje Germanijak, Villar je navodno sve već dogovorio sa španjolskim Deportivom, ali Dinamo još nije prihvatio ponudu Španjolaca jer traži više novca pokušavajući što više smanjiti gubitak na ovom transferu.

Španjolac je u HNL-u skupio samo 358 minuta i zabio jedan gol uz jednu asistenciju.