Sportski direktor Girone: ‘Livakoviću nije obećano mjesto prvog golmana’

Gironin sportski direktor Quique Cárcel rekao je da hrvatskom vrataru Dominiku Livakoviću nije zajamčio mjesto među vratnicama kada ga je ljetos doveo iz turskog Fenerbahčea.

Livaković, 30-godišnji golman hrvatske reprezentacije, duže od mjesec dana čeka na prvi nastup za posrnulu katalonsku momčad.

“Nikada nikome nisam obećao da će doći ovdje sa zajamčenim mjestom u prvoj momčadi”, rekao je Cárcel za španjolske novine AS.

“Ne znam što je Livakovićev agent rekao u Hrvatskoj, ali nije istina da sam mu to obećao”, dodao je.

Livaković je došao u Gironu u posljednjim trenucima prijelaznog roka jer nije branio u Fenerbahčeu. Ista stvar mu se sada događa u španjolskoj ligi gdje Gironinina vrata čuva 33-godišnji Paulo Gazzaniga, Argentinac u kojeg trener ima veliko povjerenje.

“Ljetos nismo htjeli raditi nikakve promjene na golu, ali ukazala se prilika da dovedemo Livakovića, što je bila sjajna opcija, te smo ga posljednjeg dana prijelaznog roka i doveli. Ali nije stigao sa zajamčenim mjestom u momčadi. Nisam nikome obećao da će igrati. Kao i svi ostali, mora se izboriti za to”, objasnio je sportski direktor.

Livakovićev zastupnik požalio se hrvatskim novinama na status koji ima njegov klijent u Gironi.

“Girona ga je zvala i učinila sve što je moguće da dođe. Momak se odrekao puno novca u Fenerbahčeu i otišao ondje kako bi mogao igrati za reprezentaciju, a sada je na klupi”, rekao je zastupnik. “Vratar Girone prima četiri gola u utakmici, a trener ga ne mijenja”, dodao je.

Girona je nakon osam odigranih kola na 18. mjestu među 20 klubova Primere. U subotu gostuje kod prvaka Barcelone.