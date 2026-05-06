Španjolski novinar otkrio što je Mourinho tražio od Pereza, odgovor prvog čovjeka Reala ga razočarao

AP Photo/Andres Kudacki via Guliver

Real Madrid privodi kraju, blaže rečeno, neuspješnu sezonu u kojoj (gotovo sigurno) neće osvojiti prvenstvo Španjolske, dok je Kraljevski klub eliminiran u četvrtfinalu Lige prvaka nakon dvomeča s Bayernom iz Münchena.

Jasno je da će predsjednik Florentino Perez morati napraviti velike promjene u klubu, a već se neko vrijeme priča o povratku portugalskog stručnjaka Josea Mourinha na kormilo Reala.

Španjolski novinar Sergio Valentín tvrdi da je došao do saznanja o tome što je čovjek, koji je predvodio Real s klupe od 2010. do 2013., tražio od Pereza, pa je naveo koja su tri uvjeta Portugalca za dolazak u Madrid:

Dvogodišnji ugovor;

Obraćanje javnosti isključivo putem obaveznih konferencija za novinare, uz uvjet da teme budu ograničene samo na sportska pitanja koja se tiču prve momčadi. Tražio je i glasnogovornika za ostale stvari;

Slobodu pri odabiru stručnog stožera. Iako ne računa na talijanskog kondicijskog trenera Antonija Pintusa, kao ni na aktualnog šefa stručnog stožera Alvara Arbelou, navodno nema ništa protiv toga da oni ostanu u klubu.

Perezov odgovor “Ya hablaremos“ (šp. razgovarat ćemo kasnije) razočarao je Mourinha, ali je predsjednik Reala sada na potezu, odnosno kalkulira je li Mourinho pravo rješenje za klub. Ipak, rijetko tko će reći da je Mourinho postavio nerealne uvjete za dolazak, no vidjet ćemo hoće li upravo on stići na Bernabeu.