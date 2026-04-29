Španjolski mediji: Real je suzio izbor na dvojicu trenera

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Alvaro Arbeloa neće voditi Real Madrid sljedeće sezone, a španjolski mediji pišu da je izbor pao na dva trenerska velikana.

Prema El Chiringuitu, izbor je pao na Jurgena Kloppa i Josea Mourinha.

Dok se Jürgen Klopp već neko vrijeme spominje kao najveća želja Florentina Péreza, mnogi velike šanse daju i Joseu Mourinhou. Portugalski stručnjak vodio je Real od 2010. do 2013. godine, a danas sjedi na klupi Benfice.

Mourinho je posljednjih godina ipak izgubio dio nekadašnjeg statusa pa bi njegov povratak u Madrid za mnoge bio veliko iznenađenje.

S druge strane, Klopp je trener kojeg bi brojni navijači Reala rado vidjeli na Bernabéuu. Nijemac je bez angažmana još od ljeta 2024., kada je napustio Liverpool. U međuvremenu se odmarao i radio kao direktor nogometa unutar Red Bull grupacije, no sada se sve više govori o njegovu povratku trenerskom poslu.