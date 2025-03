Španjolski mediji: ‘Los Blancosi’ usvršavaju Kyliana Mbappea

Podijeli :

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Kylian Mbappé sve se više profilira kao specijalist za slobodne udarce, a prema informacijama koje je objavio novinar José Luis Sánchez s LaSexte, stručni stožer Real Madrida već mjesec dana intenzivno radi s njim na tom segmentu igre.

Trener Carlo Ancelotti i njegovi pomoćnici svjesni su da Mbappé posjeduje iznimno dobar udarac, što je dodatno potvrdio u posljednjoj utakmici protiv Leganésa, kada je postigao dva pogotka i još jednom pokazao koliko je učinkovit. Upravo zato u Valdebebasu nastavljaju raditi na njegovom izvođenju slobodnih udaraca, nadajući se da će od njega stvoriti pravog eksperta u toj disciplini.

33 gola – isto kao Ronaldo u prvoj sezoni

Francuski napadač ove sezone već je zabio 33 gola – isto koliko je Cristiano Ronaldo postigao u svojoj prvoj sezoni u Real Madridu. Na tu statistiku osvrnuo se i Ancelotti, koji vjeruje da Mbappé ima potencijal da ostavi dubok trag u klubu:

“Teško je uspoređivati Mbappéa s Cristianom. Ono što mu mogu reći je da pokušava napraviti ono što je Cristiano napravio u Realu. Ima sve šanse da to i uspije, a to znači da će postati legenda Reala, kao što je to bio Cristiano“, rekao je talijanski stručnjak.

Predvodnik momčadi u ključnim trenucima

Predsjednik kluba Florentino Pérez i njegovi suradnici također vjeruju da Mbappé može ispisati povijest Real Madrida, ne samo zbog svojih nevjerojatnih nogometnih kvaliteta, već i zbog pobjedničkog mentaliteta.

Francuz je svjestan da su trofeji ključni za njegovu ostavštinu, a upravo zato je i potpisao za aktualnog prvaka Europe. Iako je sezona za njega zasad iznimno uspješna, sada dolazi najvažnije razdoblje – faza u kojoj svaka utakmica može odlučiti o titulama.