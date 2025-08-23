Španjolska Segunda vraća se u Afriku, a protivnici će do grada morati doći trajektom

Podijeli :

Cordon Press via Guliver

Španjolska Ceuta koja se nalazi na afričkom kontinentu krajem prošle sezone je izborila nastup u La Ligi 2 (Segunda) što je označilo i povratak "afričkog" nogometa u Španjolsku. No, u prvom kolu je Ceuta gostovala kod Valladolida pa se tako nogomet nije igrao u Africi.

U drugom kolu Ceuta na svom terenu dočekuje Sporting Gijon koji će morati proći veliki put do Ceute. Naime, Sporting svoje utakmice igra na samom sjeveru Španjolske, u pokrajini Asturiji, a osim toga postoji problem što Ceuta nema aerodrom.

Tako će Sporting dobar dio puta morati proći busom ili letom do najbližeg mogućeg mjesta. Onda će na “scenu” stupiti trajekt koji će nogometaše iz Gijona dovesti na afrički kontinent.

🇪🇸 Spanish national-level football returns to Africa today as exclave club Ceuta play their first home game of the LaLiga2 season v. Sporting Gijon. Ceuta does not have an airport, only a helipad, so Gijon will likely travel the full length of Spain by bus, then take the ferry. pic.twitter.com/ctmEQglen1 — The Sweeper (@SweeperPod) August 23, 2025

Utakmica Ceute i Sporting Gijona na rasporedu je od 19 sati. Ceuta traži prve bodove u novoj sezoni Segunde dok Sporting lovi svoju drugu uzastopnu pobjedu na otvaranju sezone.