Španjolska novinarka: ‘Ante Budimir je legenda’

xRicardoxLarreinax via Guliver

Ante Budimir već šest sezonu briljira u Osasuni i jedan je od najcjenjenijih igrača kluba iz Pamplone. Hrvatski napadač na terenu pruža luksuznu kvalitetu, a izvan njega oduševljava navijače. strpljivim potpisivanjem autograma i fotografiranjem nakon treninga, uvijek s osmijehom, rekla je španjolska novinarka Uxue de Zuniga za as.com.

Budimir je u svakoj od prethodnih sezona bio najbolji strijelac Osasune, prestigavši Sabina Andoneguija na listi najboljih strijelaca kluba u La Ligi, a prošle sezone je s 21 golom oborio i rekord Vergare za najviše pogodaka u jednoj sezoni.

Unatoč ugovoru do 2027. godine i 34 godine života, ovog ljeta spominjao se interes Real Madrida, dok su ranijih godina stizale i ponude iz Turske, Saudijske Arabije i SAD-a. Ipak, Budimir je ostao vjeran Pamploni, nadmašivši legendarnog Jana Urbana i postavši najbolji strani strijelac u povijesti Osasune.

Fantastična sezona s 21 golom svrstala ga je rame uz rame s igračima svjetske klase poput Kyliana Mbappéa i Roberta Lewandowskog.

“Privilegija je boriti se s njima, to su igrači najviše razine. Uživam u ovoj fazi,” rekao je Budimir. Njegova odštetna klauzula iznosi 20 milijuna eura, a u jednom prijelaznom roku smanjena je na osam milijuna, što ga je činilo vrlo atraktivnom metom za velike klubove.

No Budimir je više od nogometaša. Navijače je osvojio i svojom predanošću i ljudskošću. Spreman je igrati i pod maskom ili ubrzati oporavak od ozljede kako bi pomogao momčadi. U svakodnevnom životu u Pamploni rado se zaustavlja s navijačima, a poznata je priča kada je stariju gospođu osobno odvezao u bolnicu.

“Ne osjećam se kao vođa momčadi, više kao radnik u korist grupe,” skroman je Budimir.

Za svoj uspjeh krivi predan rad i stalno usavršavanje:

“Trudim se biti na visini zadatka, vidjeti što mogu bolje i kako biti drugačiji svakog vikenda. Podrška El Sadara puno znači pri suočavanju s utakmicama i pobjedama.”