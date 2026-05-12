Španjolci žele dovesti veznjaka Dinama?

Među igračima koji bi mogli otići spominje se Arber Hoxha, za kojeg postoji interes drugih klubova, dok bi i Sergi Dominguez mogao napraviti značajan transfer.

Najkonkretniji interes zasad postoji za Marka Soldu (22), kojeg prati Real Betis. Kako pišu 24sata, španjolski skatui već neko vrijeme imaju na radaru Dinamova veznjaka, a bili su i na derbiju protiv Hajduka.

Soldo je navodno visoko na listi želja Betisa, a njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 1,3 milijuna eura. Dinamo traži više od toga, dok je španjolski klub spreman povećati ponudu ako se otvori prilika za dogovor.

Ove sezone Soldo je uglavnom bio u drugom planu, ali je upisao 31 nastup, uz tri gola i jednu asistenciju. Ipak, u klubu ga cijene zbog predanog rada i zalaganja na treninzima, što mu je donijelo i više minutaže u drugom dijelu sezone.