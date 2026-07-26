Španjolci se raspisali o sudbini Viniciusa u Realu: Jedan neočekivan potez kluba otkriva šokantan rasplet?

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Situacija s Viniciusom Juniorom ponovno je u središtu pozornosti u Real Madridu.

Brazilski napadač ušao je u posljednju godinu ugovora bez postizanja dogovora o produljenju – činjenica je to koja neizbježno povećava neizvjesnost oko njegove budućnosti nakon više od godinu dana razgovora između kluba i Viniciusovih agenata, analizira Marca.

Glavna prepreka ostaje financijske prirode. Vinicius traži plaću od gotovo 30 milijuna eura neto po sezoni – iznos sličan onome koji je primao Kylian Mbappe, a koji Real Madrid do sada nije bio spreman platiti, objašnjava najveći španjolski sportski dnevnik. Stavovi dviju strana i dalje su udaljeni, a dok se ne postigne dogovor, Brazilac će sezonu započeti s ugovorom koji istječe 2027. godine.

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U tom se kontekstu pojavljuje potez koji privlači pažnju. Real Madrid je započeo ozbiljne kontakte s Leipzigom kako bi istražio uvjete mogućeg transfera Ijana Diomandea.

Dogovor bi vrijedio najmanje oko 100 milijuna eura – što je vrlo ozbiljna investicija za jačanje pozicije na kojoj Madriđani već imaju dovoljno igrača. Očekuje se da će Real svakog trenutka poslati novu ponudu reprezentativcu Obale Bjelokosti.

Zato interes za Diomandea pokreće pitanja. Na prvi pogled teško je pronaći mjesto za igrača takvog kalibra u momčadi s očiglednim viškom napadačkog talenta. Prvi zaključak koji se nameće jest da ako Real Madrid investira u tako velik transfer, prije ili kasnije mogao bi uslijediti značajan izlazni transfer.

I tu se ponovno pojavljuje Viniciusovo ime. Ne zato što je klub odlučio prodat ga, jer je primarna želja obnoviti njegov ugovor, već zato što ga njegova ugovorna situacija čini igračem čija budućnost trenutno izaziva najviše pitanja.

Ovom scenariju dodaje se još jedna važna informacija. Prema najnovijim saznanjima The Athletica, Arsenal sprema ofenzivu velikih razmjera kako bi pokušao privući Brazilca. Londonski je klub spreman razmotriti operaciju ogromnih financijskih dimenzija ako se vrata pregovorima eventualno otvore.

Kao da situacija nije dovoljno komplicirana, postoji i veza koja povezuje ove dvije priče. I Viniciusa i Yana Diomandea zastupa ista agencija, Roc Nation, što je detalj koji u ovom slučaju se ne čini nevažnim.

Trenutačno nema otvorenih pregovora o transferu Viníciusa, niti konačne odluke o Diomandeu. Međutim, nedostatak sporazuma o produljenju ugovora s Brazilcem, njegov ulazak u posljednju godinu ugovora, interes Real Madrida za krilnog igrača vrijednog oko 100 milijuna eura te informacije o mogućoj ofanzivi Arsenala ocrtavaju scenario koji sugerira da “slučaj Vinicius“, daleko od smirivanja, ulazi u posebno delikatnu fazu.