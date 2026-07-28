Španjolci se raspisali o Sučiću: ‘Novi trener ga vidi kao ključnog igrača’

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Nova sezona trebala bi donijeti nešto novo i za Luku Sučića.

Španjolski Mundo Deportivo tvrdi kako trener Real Sociedada Pellegrino Matarazzo hrvatskog reprezentativca Luku Sučića vidi kao nezamjenjiv dio svoje momčadi.

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Tijekom prve polovice prošle sezone Sučić nije imao kontinuitet, a njegov odnos s tadašnjim trenerom Sergijom Franciscom nije bio idealan. Trener je otišao i sada dolazi do promjene.

“Međutim, smjena trenera i dolazak američkog stručnjaka donijeli su zaokret od 180 stupnjeva u njegovoj karijeri. Matarazzo mu nije samo odmah vratio glavnu ulogu na terenu, već mu je dao i potrebne ovlasti te ga pretvorio u ofenzivni motor momčadi iz San Sebastiana”, piše Mundo Deportivo.

Dodaju da Sučiću treba i psihološka podrška.

“Sučićeve vrline potpuno su neupitne i opravdavaju njegov status iznimno cijenjenog igrača na europskoj sceni. Ističe se sjajnim fizičkim kapacitetom koji je u savršenom kontrastu s njegovom tehničkom kvalitetom, profinjenim udarcem lijevom nogom i briljantnim taktičkim čitanjem igre, zahvaljujući kojem uvijek bira najbolju liniju dodavanja. Ipak, u Zubieti su svjesni da je ovaj reprezentativac emocionalno zahtjevan nogometaš, čija tehnička genijalnost uvelike ovisi o psihološkoj podršci. Uz trenera koji točno zna koje tipke treba pritisnuti kako bi izvukao maksimum iz njega i okolinu koja vjeruje u njegov talent, Hrvat ima idealan ekosustav za potpunu igračku eksploziju.”

Na kraju zaključuju:

“Dok pripremni period ulazi u važnu fazu, a on dovršava svoj plan postupnog povratka nakon ljetnog turnira, Sučić se profilira kao pravi svjetionik u veznom redu bijelo-plavih za novu sezonu. Njegova sposobnost diktiranja ritma igre i stvaranja viška s ruba kaznenog prostora bit će ključan adut za Real Sociedad, koji je u talentu balkanskog veznjaka pronašao svoj najveći razlog za optimizam i najuzbudljivije oružje na terenu.”