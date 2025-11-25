Španjolci se raspisali o kaosu u Realu: ‘Pukla ljubav’ Alonsa i igrača, odlazi iz kluba?!

Podijeli :

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Španjolski mediji raspisali su se da bi Xabi Alonso mogao otići s klupe Real Madrida.

Unatoč tome što je momčad rezultatski uspješna i trenutačno drži vrh La Lige, nezadovoljstvo u svlačionici navodno je doseglo vrhunac.

Sve je započelo s Viniciusom Juniorom, čiji je otvoreni revolt prema odlukama trenera Alonsa i reakciju ostalih. Nezadovoljstvo se postupno širilo i navodno se u svlačionici stvorila skupina igrača koja smatra da Xabi Alonso nije uspostavio dobar odnos s momčadi i da ‘to nije to’.

“Nekoliko igrača Real Madrida želi odlazak Xabija Alonsa. Njihov odnos s njim je potpuno pukao. Čak i neki od najvažnijih čelnika kluba smatraju da je neophodno da ga otpuste jer mu je preveliki broj igrača okrenuo leđa”, navodi španjolski novinar Jorge Picon.

U svlačionici je zbog trenera došlo do podjele.

“Krizu rješavaju predsjednik Florentino Perez i njegov prvi operativac Juni Calafat, pokušavaju zbližiti igrače i trenera. Pobunjenike protiv Xabija predvodi Vinicius, uz kojega su Valverde, Rodrygo, Brahim, Endrick, Mendy… S druge strane, uz trenera su stali Huijsen, Carreras, Courtois, Tchouameni, Guler i Mbappe. To pokazuje da je došlo do podjele u svlačionici i to oko trenera”, navode izvori bliski Realu.

Alonso je vodio Real u 23 utakmice i ostvario 17 pobjeda, tri remija i tri poraza, uz tri slavlja u četiri kola Lige prvaka, a susret s Olympiacosom u Pireju Ligi prvaka mogao bi biti ključan.