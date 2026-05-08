Španjolci se raspisali: Evo tko je zapravo ‘izdajica’ u Real Madridu

AP Photo via Guliver

Svlačionica Real Madrida je čini se u totalnom raspadu...

U svlačionici Real Madrida pojavile su se napetosti povezane s Viniciusom Juniorom, prenose španjolski mediji. Prema navodima Mundo Deportiva koji je inače blizak Barceloni, dio igrača uvjeren je kako brazilski napadač ima ulogu svojevrsnog posrednika između momčadi i trenera Alvara Arbeloe.

Članovi svlačionice vjeruju kako Vinícius informira trenera o potencijalnim nesuglasicama i konfliktima unutar momčadi, što je izazvalo određeno nepovjerenje među igračima.

Kraljevski klub je već pod pritiskom nakon incidenta između Aureliena Tchouamenija i Fedea Valverdea.