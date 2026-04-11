Španjolci: Real je ogorčen suđenjem, imaju opravdanje da okrenu leđa Savezu

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Nezadovoljstvo Real Madrida suđenjem u Španjolskoj je sve glasnije.

Kraljevi su upisali novi kiks, protiv GIrone su u petak odigrali tek neriješeno (1:1). U centru kontroverze našao se nedosuđen penal za Real u situaciji u kojoj se Mbappe probio kroz šesnaesterac, a onda ga je pred golom zaustavio lakat jednog od igrača Girone.

#related-news_0

Time je samo potvrđena odluka Reala da odustanu od podržavanja reforme u Španjolskom nogometnom savezu. Jedan od čelnika Reala, José Ángel Sánchez, povukao se u ključnom trenutku diskusija i ostavio savez bez potpisa Reala.

“A istina je da je, nakon utakmice protiv Girone, uprava Real Madrida zadovoljna što ne sudjeluje u onome što smatraju namještenim natjecanjem kada je riječ o suđenju. Daleko od toga da su zadovoljni izvedbom svoje momčadi te odlukama igrača i trenera, suđenje Alberole Rojasa ispunilo ih je ogorčenjem i, kako sami kažu, dalo im je opravdanje da okrenu leđa svemu što je povezano sa savezom u Las Rozasu”, piše španjolski AS.

Španjolci pišu da na Bernabeuu ne postoji želja za “normalizacijom odnosa sa savezom”, već redovito pronalaze razloge da zadrže postojeći stav.

“Dok se cijeli sudački sustav ne reformira, ovaj će se raskol samo nastaviti produbljivati”, dodaju Španjolci.

“Ovoga puta iz Madrida čak sugeriraju da je sve bilo unaprijed smišljeno, s obzirom na odlučnost Alberolinih gesta nakon što je primio poziv iz VAR-a. Razumiju da se pogreška mogla dogoditi, ali ono što prkosi svakoj logici jest to da nije ispravljena ako su, kako snimke pokazuju, dvije vrlo slične situacije u utakmici protiv Girone u kojima je sudjelovao Mbappé različito procijenjene. Smatraju da je bitka izgubljena, ali ne namjeravaju odustati. To ne znači, kao što smo već rekli, da je to jedini razlog zbog kojeg je La Liga izgubljena, ali jest glavni”, zaključuje AS.