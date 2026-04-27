Španjolci: Real je kontaktirao izbornika Argentine

MatthiasxKoch via Guliver Images

Kraljevi će dobiti novog trenera...

Alvaro Arbeloa na kraju sezone prestaje biti trener Realove prve momčadi. Uprava na tom mjestu želi novo ime, piše El Mundo.

Real pod njim sezonu završava bez trofeja i do kraja sezone igra samo jer mora. Iz Kupa kralja ispao je od drugoligaša Albacetea, u četvrtfinalu Lige prvaka izgubio je obje utakmice od Bayerna, dok Barcelona u španjolskom prvenstvu ima čak 11 boda više od Reala.

Cope dodaje da je Real izravno kontaktirao Lionela Scalonija (47), izbornika Argentine koji je osvojio jedan naslov svjetskog prvaka te dva naslova prvaka Južne Amerike.

Zanimljivo, Scaloniju je jedino trenersko iskustvo vođenje argentinske reprezentacije.