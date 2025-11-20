Španjolci: Luka Sučić ima dva razloga zbog kojih bi već na zimu mogao napustiti Real Sociedad

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver Images

Luka Sučić ima sporednu ulogu u Real Sociedadu, gdje mu trener Sergio Francisco daje sve manje prilika.

Kako objašnjava Estadio Deportivo, hrvatski nogometaš ima dva razloga zbog kojih bi mogao napustiti španjolski klub.

Hrvatska reprezentacija je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, a problem za Sučića je što se Dalić tradicionalno oslanja na igrače koji su standardni u klubovima. Strah od propuštanja SP-a mogao bi biti ključan razlog da ove sezone potraži novu sredinu, jer je u baskijskom klubu ove sezone odigrao samo šest utakmica i skupio 220 minuta.

Prošle je sezone u klub stigao iz RB Salzburga za 10 milijuna eura te postao standardni igrač pod vodstvom Imanola Alguacila, no momčad je ove sezone preuzeo Sergio Francisco koji Sučića ne vidi kao ključnu figuru momčadi. To je drugi razlog zbog kojeg bi 23-godišnji Sučić mogao napustiti Real Sociedad.

Lani je odigrao gotovo 2500 minuta u 40 utakmica uz tri gola i svije asistencije, a njegov je gol protiv Atletico Madrida proglašen najljepšim u prošloj sezoni španjolskog prvenstva, no situacija se ove sezone drastično promijenila.