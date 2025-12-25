Španjolci krive Hrvata za veliku ‘izdaju’ u La Ligi, klub poduzima posebne mjere uoči utakmice

Podijeli :

xS.xRosx via Guliver

Golman Barcelone Joan Garcia se 3. siječnja vraća na stadion Cornella El-Prat, no dijete domaćeg Espanyola će ovaj put braniti u dresu najvećeg rivala Barcelone.

Garcia je prošlog ljeta potpisao za Barcelonu, a na stadionu Espanyola se uoči utakmice između velikih rivala pripremaju posebne mjere:

“Espanyol će postaviti mreže iza golova na stadionu. Na taj način žele spriječiti navijače da bacaju predmete na Joana Garciju tokom susreta s Barcelonom. Klub želi izbjeći kaznu”, navodi Mundo Deportivo.

Vratar Barcelone je prvi igrač u zadnjih 31 godinu koji je dres Espanyola zamijenio Barcelonom, a ‘krivac’ za tu izdaju je poznati menadžer Andy Bara. Iako ga mnogi vide kao glavnog za odluku Garcije, Bara je radio svoj posao i poštovao želje klijenta koji je postao neprijatelj bivšeg kluba.

“Način na koji je to napravio nije bio ispravan. Prevario je suigrače, trenera, navijače. Potpisao je za čudovište”, riječi su nekadašnjeg predsjednika Espanyola Joana Colleta.