Španjolci: Hrvat preuzima klupu Athletica iz Bilbaa

Prema pisanju baskijskog radija Onda Vasca, Edin Terzić (43) trebao bi nakon završetka sezone preuzeti klupu Athletica iz Bilbaa gdje će naslijediti Ernesta Valverdea. Predsjednik kluba Jon Uriarte navodno je već dogovorio sve uvjete s njemačkim trenerom hrvatskih korijena, koji mu je bio prvi izbor.

Terzić je bez angažmana od 2024. godine, kada je napustio Borussiju Dortmund. Iako je imao više ponuda, u međuvremenu je radio kao televizijski komentator u Njemačkoj, no sada je odlučio prihvatiti novi izazov u Baskiji.

Navodi se da je predugovor postignut prije nekoliko tjedana te da Terzić već sudjeluje u planiranju sljedeće sezone, analizirajući momčad i potencijalne transfere, kao i situaciju s postojećim igračima. Ipak, klub zasad neće službeno potvrditi ovu informaciju, dijelom iz poštovanja prema Valverdeu, ali i kako bi se sačuvala stabilnost momčadi u završnici La Lige, gdje Athletic vodi borbu za plasman u europska natjecanja. Pojedinosti ugovora još uvijek nisu poznate.

Tijekom svog mandata u Borussiji Dortmund Terzić je ostvario zapažene rezultate. Osvojio je njemački DFB-Pokal u sezoni 2020./21., dok je u sezoni 2022./23. bio vrlo blizu osvajanja Bundeslige, no Bayern je naslov uzeo u posljednjem kolu.

Najveći uspjeh bio mu je plasman u finale Lige prvaka 2024., gdje je njegova momčad izgubila od Real Madrida. Nekoliko dana nakon tog finala iznenadio je objavom odlaska iz kluba, iako je imao važeći ugovor. U 174 utakmice na klupi Dortmunda upisao je 102 pobjede, 28 remija i 44 poraza.